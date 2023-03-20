【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣

飲茶「一盅兩件」，當中燒賣絕對是必點之一。灣仔碼頭去年推出全新「點心系列」：「灌湯小籠包」及「手工珍珠雞」。最近這系列加入港人至愛的「鮮蝦燒賣」。為慶祝新產品推出，灣仔碼頭將於全港多區舉行快閃免費派發活動，將派發共10,000份燒賣及優惠券，並誠邀各位化身識食食評家，用創意方式分享食評即有機會獲獎賞勁食1個月燒賣，各位燒賣專員萬勿錯過。

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為慶祝「鮮蝦燒賣」新加入點心系列的一份子，灣仔碼頭更預告將於3月24日起一連兩個周五六日，於全港多區舉行快閃免費派發活動，將派發共10,000包「鮮蝦燒賣」，只需讚好及追蹤灣仔碼頭專頁即可換領乙份！每日派發數量有限，先到先得，派完即止，請密切留意灣仔碼頭Facebook 發放派發地點及時間的最新資訊。

同時，灣仔碼頭更全港招募試食員，誠邀各位化身識食食評家，於品嚐新品「鮮蝦燒賣」後可到灣仔碼頭Facebook指定貼文留言分享感受，當中將會挑選出最具創意的食評，獲選者將贏取獎賞勁食一個月燒賣（一個月份量為「灣仔碼頭鮮蝦燒賣128克」30包），有關活動詳情及細則，請密切留意灣仔碼頭Facebook的最新資訊。



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灣仔碼頭點心系列

• 「鮮蝦燒賣」(*全新產品)：選用真材實料足料鮮蝦，賣相吸引，透薄燒賣皮，包裹鮮嫩雞

腿肉入餡，令每啖鮮爽口感外更有細嫩肉質滋味。



• 「灌湯小籠包」：鮮嫩豬肉配搭秘製多汁肉餡配方，肉質美味而且湯汁濃郁鮮甜。粒粒飽滿，

皮薄不易穿，包裹住滿滿湯汁，一口一粒啖啖「肉」，一試難忘。



• 「手工珍珠雞」：「珍珠雞」為傳統經典點心之一，新品採用優質荷葉由人手手工包製，陣

陣荷葉香氣濃郁撲鼻。糯米口感煙韌，內餡包裹著咸蛋黃、臘腸、蝦米、冬菇、雞肉等足

料食材，口感層次豐富。

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灣仔碼頭點心系列由即日起於各大指定超級市場有售，包括惠康超級市場、Market Place by Jasons、百佳超級市場、Taste、Fusion、華潤萬家、U 購 select、AEON 永旺、Apita、UNY、YATA 一田、Marae 及 HKTVmall，並於 3 月 24 日至 4 月 6 日期間可憑試食價港幣14元 品嚐新品。

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責任編輯：陳詠妍