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【瑞信危機】大股東沙特阿拉伯國家銀行成大輸家　對瑞信的投資損失逾10億美元

股市 19:08 2023/03/20

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沙特阿拉伯國家銀行成大輸家　對瑞信的投資損失逾10億美元

為了挽救信心危機，瑞信（美：CS）在瑞士當局介入下，最終獲瑞銀（美：UBS）以30億瑞郎收購，但瑞信名義價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券被完全減記，瑞信最大股東—沙特阿拉伯國家銀行（SNB）成為大輸家。沙特國家銀行向外媒確認，該行對瑞信的投資損失約80%，料涉超過10億美元。

沙特國家銀行持有瑞士瑞信銀行大約10%的股份，去年11月該行以每股3.82瑞郎向瑞信投資了約14億瑞郎。

根據瑞信與瑞銀的交易條款，瑞銀會以相當於每股瑞信0.76瑞郎的價格來股換股。

雖然沙特國家銀行蒙受損失，但據該行聲明指，對瑞信投資佔該行總資產的不足0.5%，佔其投資組合的1.7%。沙特國家銀行對瑞信的投資估值變化，對其增長計劃和2023年指引沒有影響。

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編輯：袁諾曦

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