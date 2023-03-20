【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使

姜濤返嚟啦！當粉絲們疑惑到底姜濤／ＭIRROR跟麥當勞的合作是否已告一段落之際，今天又傳來好消息，姜濤將以另一個身份代言麥當勞，還把闊別5年的「麥當勞兒童愛心馬拉松」也帶了回來。

麥當勞宣布，第14屆「麥當勞兒童愛心馬拉松 2023」將於4月22日在跑馬地馬場再度開跑，歡迎全城大小跑手踴躍捐款報名參加，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌款。為迎接年度盛事載譽歸來，更請來人氣王姜濤擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使，希望各位大小朋友與姜濤一起將行善變成習慣，宣揚「小朋友幫助小朋友」的精神，麥麥分享愛心，以行動為病童和他們的家庭送上支持和祝福。

▲ 姜濤本性善良 親和力強 粉絲年齡層涵蓋3歲至80歲 擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使非常適合

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姜濤本性善良，自出道以來都深受不少媽媽和祖母輩喜愛，他的粉絲層面遍及3歲至80歲不等，年幼的視他為學習榜樣，年長的則視他如自己的兒子或孫兒般愛錫。當姜糖們得悉由姜濤擔任麥當勞叔叔之家慈善大使，都大讚最適合不過。的而且確，姜濤的親和力能感染到不少人，糖圈中經常笑指，如果未準備好就不要上Google搜尋「姜濤」,因為這個人會讓你愈看愈喜愛，直接跌入深坑而不自知！

所以當「麥當勞兒童愛心馬拉松 2023」開始接受報名，在多個姜糖群組出現了一幕有趣畫面，就是尋找「出租小朋友」、「自薦監護人」等，這緣於參加單位必須包括一位3至12歲小朋友，故未有小朋友或家裏小孩已超齡，而又希望參與的姜糖們，就紛紛欲借「外援」，而且還爭相報名最早一節時段，因為大家都幻想姜濤可能會出席起步禮，或能見他一面。雖然姜濤會否出席無人知曉，但大家單是幻想和心存希望，已心樂透了。「無可取代」的姜濤，就是如此深得大家愛戴。

「麥當勞兒童愛心馬拉松 2023」詳情： 日期： 2023 年 4 月 22 日(星期六) 時間： 上午 9 時 15 分至下午 5 時正（共分三節進行） 地點： 香港跑馬地馬場 組別： 親子組慈善跑 報名日期： 即日接受網上報名，先到先得，額滿即止。 參與資格： 歡迎公眾以家庭為單位參與（每隊最少由一位 3 至 12 歳小朋友及 一位家長 / 監護人陪同參加；每隊最多可以兩位 3 至 12 歳小朋友 及兩位家長/監護人一同參加） 捐款費用： 每位參加者之最低捐款額為100元，換言之，每個家庭之最低捐款額為200元。歡迎捐出更多善款，以幫助有需要的小朋友，捐 款最多的家庭將獲頒發「最傑出籌款獎」。 報名網站及詳情： https://kidathon.mcdonalds.com.hk/tc/register

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每名成功報名的參加者可獲得一份跑手包，包括一件活動 T 恤和號碼布，及於完成比賽後獲得活動的電子證書。當日活動內容豐富，屆時參加者除可參與馬拉松外，場內還有適合一家大小參與的連串精彩活動，包括熱身小遊戲、面部彩繪攤位和打卡佈置等。

今屆麥當勞兒童愛心馬拉松別具意義，皆因鄰近香港兒童醫院的第二個「香港麥當勞叔叔之家」將於2023年年底投入服務，家舍將設有66個房間，服務更多患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童，貫徹「以家庭為本」的理念，繼續為病童家庭護航，因此麥當勞希望藉著是次「麥當勞兒童愛心馬拉松」，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌募更多善款，幫助更多病患兒童及其家人在治療期間入住麥當勞叔叔之家這個溫暖的臨時家園，省卻舟車勞頓之苦，與病童並肩同行。

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「麥當勞兒童愛心馬拉松」至今已成功舉辦13屆，歷年總參與人數逾60,000人；除此之外，麥當勞近年亦透過麥當勞App舉辦不同精彩活動來進行籌款，截至2022年已成功為香港麥當勞叔叔之家慈善基金累積籌得共逾6,700萬港元善款，為病患兒童及其家人送上支持及增添生活色彩。

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記者：張以正