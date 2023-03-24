香港寬頻電子產品購物網站Shoppy登場 3.27日起一連6日推激抵優惠

香港寬頻（01310）推出電子產品購物網站Shoppy（寬樂買），為全城搜羅至潮科技及生活精品，勢要打造成為全港最強大電子產品集中地。為隆重其事，Shoppy網站將於3月27日起一連6日，每日推出激抵主題人氣科技及生活產品推廣，包括指定iPhone 14系列直減2,000優惠。

Shoppy透過香港寬頻的強大夥伴網絡優勢，為全城帶來最新必買電子產品，由智能手機到智能家居、電競產品、影音娛樂、家庭電器，以至飲飲食食、生活產品等，並特設Apple和Samsung兩大科技品牌產品專區，讓客戶輕易買到所需。Shoppy的命名取「Shop Happy」的意思，為香港寬頻著數區的升級革新品牌，開放予精明慧眼、追捧優質電子產品的各個消費者。

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香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕表示，Shoppy為客戶帶來最新電子超值產品、更多選擇和便利購物，進一步完善了集團的無限合一服務策略，加深與普羅大眾的聯繫。透過香港寬頻，消費者可輕易滿足他們對互聯網及流動通訊、影視娛樂、網絡安全、電子產品、健康產品及吃喝玩樂等各種娛樂和生活所需，隨時隨地網上購物，而且設有直接送遞選擇，符合現代人追求輕鬆便利的習慣！

Shoppy特意3月27日至4月1日，一連６日每日中午12時正，推出主題限量激抵產品供搶購！即日起大眾可透過https://hkbn.net/myhkbn率先開啟賬戶，而現有My HKBN用戶則可直接登入，準備好下周一起無縫即搶Shoppy激筍商品！

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記者：張以正