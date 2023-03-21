【遊戲版號】內地3月批出27款進口遊戲　嗶哩嗶哩股價曾彈9%、騰訊網易再有份

▲ 【遊戲版號】內地3月批出27款進口遊戲 騰訊網易再有份

國家新聞出版署發布2023年3月進口網絡遊戲審批信息，共27款遊戲獲批，審批日期為3月16日。騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、心動網絡 （02400） 都有遊戲上榜。嗶哩嗶哩今早股價曾彈9%，高見184.8元，騰訊、網易未有明顯波動。

是次獲批遊戲版號包括騰訊的《莊園合合》、網易的《勁舞團：全民排隊》、嗶哩嗶哩的《閃耀！優俊少女》﹐而心動網絡 （02400） 旗下兩款遊戲《畫中世界》及《傳說法師》亦獲批。

騰訊及網易繼1月及2月批出國產網絡遊戲版號後，連續第3個月有遊戲獲批。

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記者：宋佩恩