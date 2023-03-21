  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲版號】內地3月批出27款進口遊戲　嗶哩嗶哩股價曾彈9%、騰訊網易再有份

股市 10:25 2023/03/21

分享：

分享：

【遊戲版號】內地3月批出27款進口遊戲　騰訊網易再有份

國家新聞出版署發布2023年3月進口網絡遊戲審批信息，共27款遊戲獲批，審批日期為3月16日。騰訊 （00700） 、網易  （09999） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、心動網絡 （02400） 都有遊戲上榜。嗶哩嗶哩今早股價曾彈9%，高見184.8元，騰訊、網易未有明顯波動。

是次獲批遊戲版號包括騰訊的《莊園合合》、網易的《勁舞團：全民排隊》、嗶哩嗶哩的《閃耀！優俊少女》﹐而心動網絡 （02400） 旗下兩款遊戲《畫中世界》及《傳說法師》亦獲批。

騰訊及網易繼1月及2月批出國產網絡遊戲版號後，連續第3個月有遊戲獲批。

上月國產遊戲版號審批達87款，可瀏覽【下一頁】

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【業績前瞻】騰訊3.22公布第4季業績　券商料遊戲營收承壓、關注視頻號吸金力

【騰訊700】騰訊遊戲︰未成年人保護升級至4.0階段　探索更具建設性解決方案

記者：宋佩恩

嗶哩嗶哩—SW（09626） 港股 騰訊控股（00700） 美股 電玩手遊 心動公司（02400） 騰訊 遊戲 網易（美：NTES） 網易－S（09999）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐反彈1%、友邦升3%　騰訊、美團逆市跌1%　恒指高開118點（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】銀行股捱沽到幾時？資金續避險金礦股升完未？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】中國恒大據報擬發行最長12年期無擔保債券置換舊債　清盤呈請聆訊延至7月底
【內房危機】中國恒大據報擬發行最長12年期無擔保債券置換舊債　清盤呈請聆訊延至7月底
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【美股收市】歐英央行穩信心 金融股回穩 道指漲382點 惟FRC股價腰斬
【美股收市】歐英央行穩信心 金融股回穩 道指漲382點 惟FRC股價腰斬
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款