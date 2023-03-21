馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲

美國小天后Taylor Swift的巡迴演唱會《Eras Tour》首站大獲成功，全球首富馬斯克（Elon Musk）於網上稱讚她的邊緣共振技巧。但Taylor Swift歌迷對此不受落，紛紛斥責馬斯克應與偶像保持距離。

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狗狗幣聯合創始人Billy Markus上周六（18日）於Twitter發布一則帖文，指Taylor Swift代表原則，如果有人不同意的話就會被踢出互聯網。

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馬斯克就在下方留言：

佢嘅邊緣共振技巧非常出色。 （Her limbic resonance skill is exceptional.）

邊緣共振技巧是指，一個人源於大腦的邊緣系統分享深層情緒狀態的能力，涉及人與人之間情感方面的聯繫。

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Taylor Swift官方Twitter帳戶發布一則帖文，顯示Taylor在舞台上拍攝的4張照片，但馬斯克卻選擇用一支煙的表情符號來回應帖文，被指暗示Taylor有吸煙習慣。

另外有用戶Teslaconomics發文，詢問馬斯克與Taylor有沒有機會成為一對可愛的情侶，而馬斯克就用一個笑喊的表情符號來回應對方。

不少Taylor歌迷對馬斯克的做法十分反感，其中一名歌迷直接留言要求馬斯克與Taylor保持距離。另外有網民更要求馬斯克「滾去好色鬼監獄。」（go to horny jail.）

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責任編輯：鄭錦玲