  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲

環球社會熱點 09:05 2023/03/21

分享：

分享：

美國小天后Taylor Swift的巡迴演唱會《Eras Tour》首站大獲成功，全球首富馬斯克（Elon Musk）於網上稱讚她的邊緣共振技巧。但Taylor Swift歌迷對此不受落，紛紛斥責馬斯克應與偶像保持距離。

《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議 【下一頁】

狗狗幣聯合創始人Billy Markus上周六（18日）於Twitter發布一則帖文，指Taylor Swift代表原則，如果有人不同意的話就會被踢出互聯網。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

馬斯克就在下方留言：

佢嘅邊緣共振技巧非常出色。

（Her limbic resonance skill is exceptional.）

邊緣共振技巧是指，一個人源於大腦的邊緣系統分享深層情緒狀態的能力，涉及人與人之間情感方面的聯繫。

戴安娜離婚後抗拒用Chanel 雙C標誌成心碎原因 【下一頁】

Taylor Swift官方Twitter帳戶發布一則帖文，顯示Taylor在舞台上拍攝的4張照片，但馬斯克卻選擇用一支煙的表情符號來回應帖文，被指暗示Taylor有吸煙習慣。

另外有用戶Teslaconomics發文，詢問馬斯克與Taylor有沒有機會成為一對可愛的情侶，而馬斯克就用一個笑喊的表情符號來回應對方。

不少Taylor歌迷對馬斯克的做法十分反感，其中一名歌迷直接留言要求馬斯克與Taylor保持距離。另外有網民更要求馬斯克「滾去好色鬼監獄。」（go to horny jail.）

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
今日
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
2023/03/20
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
C朗女友紀錄片披露 去年非首次流產
2023/03/20
C朗女友紀錄片披露 去年非首次流產
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
2023/03/20
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母
2023/03/20
【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母

你可能感興趣

《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
今日 08:05
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
14:30 2023/03/20
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
C朗女友紀錄片披露 去年非首次流產
14:05 2023/03/20
C朗女友紀錄片披露 去年非首次流產
電影 社交平台 演唱會 馬斯克 美國

下一篇文章

《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
【丹麥王室】二王子宣布移居美國 步哈里梅根後塵
【丹麥王室】二王子宣布移居美國 步哈里梅根後塵
【俄烏戰爭一周年】烏批普京如「重返犯罪現場的罪犯」 歐洲恐難持續援彈藥（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】烏批普京如「重返犯罪現場的罪犯」 歐洲恐難持續援彈藥（持續更新）
【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母
【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母
億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離
億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款