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【新股IPO】中天湖南2433今日起招股 一手入場費約2586元

股樓投資 16:48 2023/03/20

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湖南總承包建築集團中天湖南（新上市編號:02433）今日（20日）起至周四（23日）招股，擬全球發售1.2億股，其中香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，招股價介乎1.08至1.28元，以每手2,000股計，一手入場費2,585.81元；下周四（30日）掛牌；獨家保薦人為均富融資。

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

集資所得，其中約50%擬用於公司手頭三個項目的前期開支提供資金；約20%用於購置及/或更換工程機械及設備；約20%用於為建立和營運專有技術中心提供資金；約10%用於營運資金及一般公司用途。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

 

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記者：張以正

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中天湖南集團（02433） IPO 港股

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