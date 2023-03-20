【新股IPO】中天湖南2433今日起招股 一手入場費約2586元

湖南總承包建築集團中天湖南（新上市編號:02433）今日（20日）起至周四（23日）招股，擬全球發售1.2億股，其中香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，招股價介乎1.08至1.28元，以每手2,000股計，一手入場費2,585.81元；下周四（30日）掛牌；獨家保薦人為均富融資。



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集資所得，其中約50%擬用於公司手頭三個項目的前期開支提供資金；約20%用於購置及/或更換工程機械及設備；約20%用於為建立和營運專有技術中心提供資金；約10%用於營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正