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【iPhone概念股】舜宇去年少賺51% 毎股派末期息0.5元

股樓投資 19:19 2023/03/20

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手機設備製造商舜宇光學(02382) 公布去年業績，全年盈利按年下跌51%至24億元人民幣，同時派發毎股末期息0.5元。期內，集團收入約331.9億元人民幣，較去年下降約11.5%。 同期毛利約66億元人民幣，較去年下降約24.4%。毛利率則約19.9%，較去年下降約3.4個百分點。

 【銀行危機】瑞銀落實30億瑞郎收購瑞信 恒指全日跌518點 滙豐渣打保誠挫逾半成  詳情請看【下一頁

集團表示，在車載鏡頭業務方面，隨著供應鏈芯片缺貨情況的逐步緩解，高級輔助駕駛系統搭載率的進一步提升以及自動駕駛等級的逐步提高，集團於回顧 年內的車載鏡頭出貨量較去年增長約16.1%至約7,890萬件，全球市佔率仍居首位，並繼續提升，同時進一步拉大了與第二名的差距。

在手機鏡頭業務方面，集團於回顧年內的手機鏡頭出貨量較去年下降約17.2% 至約11.9億件。受全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規降配的進一步影響，手機鏡頭市場面臨嚴峻的挑戰。回顧年內，集團完成業內首款棱鏡 中置潛望手機鏡頭的研發。此外，超微距長焦手機鏡頭、業內首款超光變手機鏡 頭、業內最大像面潛望手機鏡頭、一英寸玻塑混合手機鏡頭、兩億像素超薄手機 鏡頭、1.6億像素超清主攝手機鏡頭及適用於折疊機的業內最薄主攝手機鏡頭已實現量產。

展望今年，舜宇相信未來以數字經濟和綠色經濟為主的全球經濟發展方向並未發生改變，這將給光電產業帶來新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，VR/AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大。因此今年將是挑戰與機遇並存的一年。

【券商點睇】今年銷售額及淨利潤率指引大跌 李寧長期增長前景欠吸引力  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

舜宇光學科技（02382） 港股

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