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《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議

環球社會熱點 08:05 2023/03/21

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串流平台Netflix的熱門英國劇集《王冠》（The Crown）自播映後惹起不少爭議，近日傳出劇組有意把已故戴安娜王妃（Princess Diana）的致命車禍搬上銀幕，相信會再次激發爭議。

戴安娜離婚後抗拒用Chanel 雙C標誌成心碎原因 【下一頁】

英國媒體取得的劇組照片顯示，《王冠》最新一季的拍攝中，用上損毀嚴重的平治汽車（Mercedes Benz）道具，相信用於重演戴妃在1997年發生致命車禍的相關場面。

據悉，共兩部平治汽車道具被秘密運往巴黎用於拍攝。去年10月時，劇組被發現在巴黎街頭拍攝，相信是與戴妃生前最後時光有關的劇情。

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特朗普下月出新書 收錄與金正恩戴安娜等名人書信 【下一頁】

Netflix其時堅稱，不會完全還原戴妃車禍事發過程。但消息人士透露，不少觀眾應該會對劇中涉事車輛的還原程度感到不適，更預計激起王室強烈反應。

《王冠》目前相信正拍攝第6季，劇情主要集中在1990年代末至2000年代初期。

戴妃於1997年8月30日晚，與男友艾法耶德（Dodi al-Fayed）在巴黎發生車禍，最終兩人身亡。

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責任編輯：吳漢培

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