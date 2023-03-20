【業績｜AR】飛天雲動按年多賺2倍　將投入研發人工智能

▲ 【業績｜AR】飛天雲動按年多賺2倍 將投入研發AIGC

AR/VR內容服務商飛天雲動 （06610） 發布上市後首份全年業績，純利按年增2.4倍至2.4億元（人民幣，下同）；經調整純利按年增1.4倍至2.6億元；收入按年增79.1%至10.7億元，創新高，飛天雲動不派末期息。

飛天雲動毛利率按年增5.6個百分點至35.1%，主要收入來源為AR/VR營銷服務，該收入按年增81.2%至6.8億元；每位廣告客戶平均消費按年增61%至2525.1萬元；續約率按年增13個百分點至63%。內容業務收入按年增1.1倍至3.4億元，內容項目按年增56.8%至149個。飛天雲動AR/VR SaaS業務活躍用戶按年增95.6%至23,991名，付費訂購用戶按年增1.3倍至4570個。

飛天雲動表示，近期ChatGPT及AIGC等人工智能新技術出現，提高內容生產效率，為建構元宇宙場景提供工具支撐，集團將投入AIGC研發，透過集團累積3D模型數據訓練AI，深挖其市場潛力。集團將探索更多元宇宙應用場景，擴充人才，打造生態圈及拓展海外業務。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【字節跳動】阿布扎比AI公司斥逾1億美元入股 字節跳動最新估值降至2200億美元

【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題 母企市值一日蒸發1000億美元

記者：宋佩恩