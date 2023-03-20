【泰國旅遊】女生校服當手信？　下次收到的可能源自泰國

一個簡單的社交媒體帖子，一套你和我都穿過的「校服」，竟成為幫助提振國家旅遊業的催化劑？泰國曼谷一間專門售賣校服的店主表示：「這是60年一遇！」

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鞠婧禕（Ju Jingyi）是一位中國女星。剛過去的2月，鞠婧禕穿上一套泰國學校的校服，偽裝成一齣泰國浪漫喜劇電影《初戀那件小事》的主角，然後為自己拍了一張相，再放上社媒平台Instagram。

▲ （圖片來源：鞠婧禕Instagram）

期後，泰國曼谷1間專門售賣當地校服的店舖Sriphan的店主Yenjit Atsawaprichawong表示，這是60年以來，小店遇上最洶湧的購買潮。泰國的初中和高中都需要學生穿校服。以一套在Sriphan售賣的女生校服為例，其價格為600泰銖（約138港元）。Yenjit指出，由三月份開始，來自中國的客人越來越多，多數都是20多歲的女孩，幾乎每天都會來逛店，購買校服到不同地方拍照。

在2022年，泰國政府建立了一個以總理巴育為首的組織，旨在監管透過推廣泰國文化成為國家軟實力的推動力。在疫情之前，泰國有近3成的外國遊客是來自中國內地，排名居首。到了後疫情時代的今日，泰國的旅遊復甦不多不少也要倚靠中國遊客。

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責任編輯：楊嘉軒

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