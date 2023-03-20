【異動股】 中石化煉化工程去年多賺7% 派末期息0.21元減5.4% 股價急挫9%

中石化煉化工程（02386）公布，截至去年12月底止年度盈利22.8億元人民幣，按年升7.1%，惟減派末期股息至每股0.21元人民幣，按年跌5.4%。股價今早（20日）低開3.4%，報4.29元已是全日最高位，一度低見4.01元，最多跌9.7%，收報4.04元，仍大跌9%。

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期內，收入530.3億元（人民幣，下同），按年下降8.2%，主要是受項目建設周期影響；毛利約56.1億元，同比減少13.2%；毛利率按年下降0.6個百分點至10.6%，主要因設計、諮詢和技術許可及工程總承包分部收入總額及佔比下降。每股盈利0.52元。派末期息0.21元，按年跌5.4%，連同中期息0.118元，全年股息每股0.328元，按年則升4.8%，派息率為65%。

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集團董事長孫麗麗在業績發布會上表示，受益於去年公司多項前期工作，今年部分訂單將走到高峰期，預計今年整體收入將略高於去年。她提到，公司的訂單除了來自中石化（00386）外，也來自中海油（00883）、中石油（00857）、中國神華（01088）等國內大型能源化工集團，料將不斷增長。另外，她認為，公司有能力在原材料價格升跌中，判斷市場並掌握訂單節奏，以提升公司盈利水平。

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記者：郭秀慧