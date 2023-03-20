【太空物料】英科學家研「StarCrete」混凝土　可於火星表面建屋　

地球人口急劇膨脹、全球暖化等問題加劇，人們早已就未來地球將不宜居住一事，尋求移居太空的可能性。英國曼徹斯特大學（The University of Manchester，UoM）的科學家聲稱，已開發出一種可應用在火星表面建造房屋的宇宙混凝土「StarCrete」。

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目前在太空中建設基礎設施，需要依賴可讓航天員容易獲得的簡單材料製作，不但非常昂貴且難以實現。據外媒《Gadgets Now》引迹科學雜誌《Open Engineering》的文章指，UoM的研究團隊透過混合薯仔中的澱粉、少許鹽和火星塵埃，製造出強度是普通混凝土2倍的新材料，適合在太空環境中進行施工。另發現從火星表面或航天員眼淚中，可獲得一種名為「氯化鎂」的普通鹽分，可以顯著提高StarCrete的強度。

UoM指，研究小組證明了普通薯仔澱粉與模擬火星塵埃混合時，可以充當粘合劑，從而產生類似混凝土的材料，並稱名為「StarCrete」。經測試，StarCrete的抗壓強度為 72MPa，是普通混凝土32MPa的2倍以上。由月球表面的粉末狀塵土製成的StarCrete，強度更超過91MPa。另計算出25公斤脫水薯仔所含有的澱粉，足以生產近半噸StarCrete，相當於213塊磚的材料價值。而建造一棟三房的房子，則大約需要7,500塊磚，即相當於約880公斤的脫水薯仔。

參與是次開發研究的博士Aled Roberts稱：「目前的建築技術仍需要多年的發展，需要大量的能源和額外的重型加工設備，這些都增加了任務的成本和復雜性。」由於StarCrete是利用航天員的食物所製作而成，「它簡化了（建築）任務並使其更便宜、更可行」。

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責任編輯：殷凱怡

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