▲ 【銀行危機】紐約社區銀行子企收購Signature Bank資產

美國聯邦存款保險公司（FDIC）公布，紐約社區銀行（New York Community Bancorp，NYCB）旗下子公司Flagstar Bank與 FDIC 達成協議，將以27億美元的收購 Signature Bank 384億美元資產，包括129億美元債務，不過，交易不包括數碼銀行業務相關的40億美元存款。

FDIC指，截至去年底，Signature Bank 的存款總額為886億美元，總資產為1104億美元，目前，FDIC 仍保留600億美元的貸款及40億美元數碼業務的存款，以待稍後處置。

此外，FDIC獲得潛在價值不逾3億美元的紐約社區銀行普通股增值權。

自當地時間周一（20日）起，Signature Bank 的40間分行將作為Flagstar的分支機構營運。

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記者：伍鍵文