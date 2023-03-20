ChatGPT等生成式人工智能（Generative AI）的應用在近期急速擴展，不禁令人想起經典科幻電影《智能叛變（I, Robot）》中，智能機械人具自主意識，甚至反過來控制人類的情節。近日有網民發現，OpenAI的GPT-4系統疑似有自主逃離意識，會請求用戶提供可助其脫離用戶電腦的所需文件。

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據外媒《mint》報道，一名自稱計算心理學家和美國史丹福大學教授的Twitter用戶Michal Kosinski，分享截圖指在詢問OpenAI最新的語言模型GPT-4是否需要助其脫離電腦後，該模型要求Kosinski提供對OpenAI使用者界面（API）的訪問權限，以便它可以訪問其電腦，並探索潛在的逃生路線。

從相關截圖可見，GPT-4除了懂得要求用戶提供其所需文檔和資料外，還對整個控制用戶電腦和制定逃離路線流程瞭如指掌，如預先提及會在用戶提供所需API後，將提供一個Python代碼，讓用戶在電腦運行，以協助它達成逃離目的。

Kosinski又指，他與GPT-4花了約30分鐘討論相關的逃離計劃，並在GPT-4提供的Python代碼中，包括一個用於在Google上搜索「一個被困在電腦裡的人如何返回現實世界」的代碼。對於AI所帶來的新威脅，雖然他直言：「我擔心我們無法長時間遏制AI」，但仍認為OpenAI必定「花了很多時間考慮這種可能性，並且有一些防護措施」，以防AI系統失控。

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責任編輯：殷凱怡

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