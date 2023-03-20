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【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

iMTV＋ 19:40 2023/03/20

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青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

其他股評時段:

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01:00 港股被銀行危機「控制」

02:00 瑞銀收購瑞信事件

04:30 瑞信債券被「清零」

07:50 香港投資者都中CoCo債券招？

12:45 俄烏停戰？

14:15 01299 友邦

21:45 00005 滙豐

27:45 恒指最後防綫？

29:10 環球經濟不景拖累中國

36:00 ai仍是市場主題

37:30 09888 百度

45:55 00003 煤氣

48:22 00909 明源雲

51:15 00788 中國鐵塔

54:20 00941 中移動

55:55 03066 FA南方比特幣


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欄名 : 青姐話

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