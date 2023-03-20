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印度或延長燃油出口限制 料影響俄油入口

環球社會熱點 18:07 2023/03/20

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印度政府據傳有意在延續燃油出口限制，確保本地市場有足夠供應。惟措施可能影響部分企業入口俄羅斯原油意欲，同時部分歐洲國家可能受衝擊。

阿聯酋增俄油接收量 疑助避西方制裁 【下一頁】

《路透社》引述兩名印度政府消息人士，指當地石油及商業部門正商討，或在財政年度在本月底結束後，繼續實施柴油及汽油的出口限制。消息人士透露，政府希望私人企業會把精煉燃油留在本地市場。

據悉，政府最快會在本周公布延長出口限制。措施可能降低部分印度精煉廠商入口俄羅斯石油意願，減少再轉手出口至其他因戰爭停止購買俄羅斯精煉產品國家的數量。

拜登批准於阿拉斯加鑽探石油 被批評違反減排目標 【下一頁】

私人精煉廠商信實工業（Reliance Industries）及Nayara能源去年大手購買俄國原油，並透過大量出口燃油大幅獲利。由於本地燃料供應減少，導致國營精煉廠需要填補，在政府限制的低價出售燃油。

印度政府因此要求私人企業在本財政年度內，把50%汽油及30%柴油出口量的等量燃油在印度售出。同時，政府亦向精煉燃油出口徵收暴利稅。

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責任編輯：吳漢培

 

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