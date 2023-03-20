銀鞍閣三房減價至728萬售　單位16年升值3.2倍

個別業主調整價錢吸引買家。世紀21奇豐物業莊瑞生表示，馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣(B座) 高層04室，實用面積645平方呎，屬3房2廳間隔，望公園景，單位原叫價780萬元，放盤半年，經議價後減52萬元成交，減幅約6.7%，獲買家以728萬元(自由市場價) 承接，面積呎價11,287元。

據了解，原業主於2006年7月購入上址，當時作價175萬元(已補地價)，持貨逾16年至今轉售，帳面獲利553萬元，單位期內升值近3.2倍。

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