【中資電訊股】中電信擁2.8億5G套餐客戶　一文看清內地電訊商2月數據

▲ 【中資電訊股】中移動2月5G套餐客戶6.4億戶 一文看清內地電訊商2月數據

内地三大電信營運商中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、及中國電信 （00728） 陸續2月營運數據，中電信2月份移動用戶數達3.96億戶，單月增340萬戶，當中5G套餐用戶數達2.78億戶，當月淨增用戶數為519萬戶；有綫寬帶用戶數達1.83億戶，當月淨增101萬戶，固定電話用戶數逾1.04億戶，當月淨減36萬戶。

中移動2月移動業務客戶總數9.79億戶，月内淨增313.9萬客戶，年累計淨增364.2萬戶，5G套餐客戶為6.39億戶；有綫寬帶業務客戶總數月2.78億戶，月内淨增294.4萬戶，年内累計淨增547.3萬戶。

聯通2月「大聯接」用戶累計到達8.87億戶，按月新增1400萬戶。當中，5G套餐用戶累計2.2億戶；物聯網終端連接累計4.07億戶，按月新增600萬戶。5G行業虛擬專網服務客戶4,228個，按月增加216個。2月智能客服客戶問題解決率98.1%，按月跌0.2個百分點；智慧客服智能服務佔比80.6%，按月跌0.4個百分點。

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記者：伍鍵文