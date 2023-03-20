佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經

美國佛羅里達州早前已通過一系列法案，限制於校園内討論性別認同及性話題。佛州議會正考慮一項法案，禁止學生於小學六年級前討論月經等議題。

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共和黨佛州議員麥克萊恩（Stan McClain）最新提出的法案，將僅限6至12年級的學生接受「獲得性免疫缺陷綜合症（AIDS）、性傳播疾病或健康教育」教學，即通常僅針對年齡介乎12至18歲學生。

麥克萊恩更於委員會會議上證實，有關月經周期的討論也將受法案限制。

女孩通常會在10歲至15歲迎來初次月經，不過部分女童或於9歲就出現月經。因此法案一旦生效，或有部分女童在未了解月經的具體概念時就要面對這種生理變化。

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民主黨州議員甘特（Ashley Gantt）質問麥克萊恩，如果有女童在四或五年級已出現月經，會否因為未夠六年級而被禁止討論。麥克萊恩則承認會出現上述情況。

麥克萊恩為法案辯護，指法案是為了統一全州範圍內的性教育，及加強家長對課程的影響力。他其後表明願意作修改，法案最終通過小組委員會。

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責任編輯：鄭錦玲