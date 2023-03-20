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【大行報告】 新秀麗業績好過預期 大和上調今年盈測6% 目標價又睇幾多？

股樓投資 17:02 2023/03/20

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大和發表研究報告指，新秀麗（01910）去年經調整淨利潤2.96億美元，較市場預期高出50%，加上銷售表現佳，因此將其今年盈利預測上調6%，並重申予其「買入」投資評級，上調目標價近6%至27.5元，與現價計，潛在升幅達兩成。

大行予新秀麗最新投資評級及目標價﹕

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該行指出，新秀麗去年業績好過預期，主要因受惠稅務優惠及回撥所致，若按其核心利潤，整體符合預期。該行又指，去年下半年大部分地區銷售已回復至2019年水平，其中亞太地區是最後一個，也是其中一個對改善毛利最重要的地區。

至於今年首兩個月，該行指其銷售表現持續穩健，業務覆蓋的所有地區均加快增長，管理層對復甦趨勢持樂觀態度，料淨銷售額有25%至30%的升幅，而毛利率最多或可升兩個百分點，主要是受惠於銷售組合轉變及運輸成本下降。

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記者：郭秀慧

 

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潛在升幅 買入 目標價 新秀麗（01910） 銷售 大行報告

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