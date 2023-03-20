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【銀行危機】瑞銀落實30億瑞郎收購瑞信 恒指全日跌518點 滙豐渣打保誠挫逾半成

股樓投資 17:16 2023/03/20

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瑞士兩大銀行合併終塵埃落定。為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋促成歷史性併購交易。瑞銀集團(美：UBS)同意以全股票方式收購瑞信集團(美：CS)，總對價30億瑞郎（32.5億美元），不到瑞信上周五（17日）74億瑞郎市值的一半。兩行合併連同矽谷銀行事件令金融市場避險升溫下，恒指全日挫518點收報19001點，國際金融股更成為重災區。剛以1美元收購矽谷銀行資產的滙豐(00005) 全日收報50.45元跌6.2%，另一國際銀行渣打(02888) 亦跌7.3%收報58.4元。保險股方面，保誠(02378) 大跌8.2%收報93元，友邦(01299) 跌4.1%收報75.65元，宏利(00945) 收報136.8元跌4.2%。   

【比亞迪 1211】據報比亞迪推出智能手錶 預計4月上市  詳情請看【下一頁

瑞士金融監管機構Finma表示，價值約160億瑞郎的瑞信債券將被完全減記，以確保私人投資者幫助分擔損失。與此同時，瑞士央行將向瑞銀提供1,000億瑞郎的流動性援助，瑞士政府亦為瑞銀的接管行動，提供90億瑞郎的資產潛在損失擔保。外電報道指，基於瑞信這批風險最高債券（AT1）將被完全減記，或使銀行融資市場陷入混亂，而亞洲一些銀行的AT1債券在今日早盤已創下紀錄最大降幅。

【板塊追蹤】瑞信危機惠避險資產 黃金股逆市抽升  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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