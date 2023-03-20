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【比亞迪 1211】據報比亞迪推出智能手錶 預計4月上市

股樓投資 16:20 2023/03/20

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據內媒報道，比亞迪（01211）智能手錶車鑰匙預計將於4月上市，將支援智能點火、舒適進入及智能上鎖等功能，可完美替代原車鑰匙，同時也是一款功能齊全的智能手錶/手環，支持運動計步、心率監測、睡眠監測、來電信息提醒等功能。

報道又指，比亞迪已宣布智能手錶首批體驗參與者名單。根據網上流傳的照片，比亞迪智能手錶採用圓形錶盤設計，與之前在專利中顯示的方形錶盤不同，而錶盤上設有3個按鈕位，包括左下角的電源鍵，以及右上角和右下角各有一個汽車開鎖和關鎖按鍵。

網上圖片﹕

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股價走勢上，比亞迪隨大市受壓，一度跌近4%，低見197元，收報199.1元，跌2.9%，成交額9.7億元。

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記者：郭秀慧

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港股 比亞迪 汽車 運動 智能手錶

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