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【ESG】新客認購ESG基金 享現金獎賞1000元

16:16 2023/03/20

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華僑永亨為ESG基金提供優惠

銀行積極拓展綠色基金，華僑永亨為合資格新客提供優惠，經網上或流動理財認購該行包括ESG（環境、社會及管冶）在內的零售基金，累計10萬元，有機會獲現金獎賞1000元。而且在跨境理財通下，華僑永亨提供ESG基金供大灣區投資者選擇。

華僑永亨回應本報查詢指，旗下基金平台目前提供11隻ESG基金，以股票及債券基金為主，提供約50種不同股份類別供客戶選擇，涵蓋可持續能源、綠色環保、減碳、健康護理及可持續發展等不同主題。

華僑永亨：旗下平台提供11隻ESG基金可選

華僑永亨預期，今年會上架不少新基金，當中包括ESG基金。而不論是股債或平衡基金，本港零售客戶向來較為偏好每月穩定派息的產品，該行亦提供不少具每月派息股份類別的ESG基金供客戶選擇。

華僑永亨指，現時新基金客戶於推廣期內經該行網上或流動理財累計認購基金 （包括ESG基金） 達10萬元或等值，可享高達1000元現金獎賞。ESG基金整額認購可低至1000美元（或等值港元），月供計劃更可低至每月1000港元。

此外，按現時本港監管機構的準則，跨境理財通的合資格基金產品必須屬於香港註冊成立的證監會認可基金，且為風險級別介乎低至中的非複雜投資產品。該行提供予大灣區居民認購的跨境理財通合資格基金中，個別產品亦屬於ESG基金。

積極推動可持續金融貸款

談及推動綠色金融，發言人強調，可持續金融是該行的核心策略。母公司華僑銀行已超越原定於2025年達到250億坡元的可持續融資目標，並進一步設定到2025年達到500億坡元的新目標。

華僑永亨承傳母公司的可持續金融的核心策略，在港積極推動企業將ESG發展納入其企業策略，並致力促進可持續發展，例如曾敘做的可持續金融貸款案例：

  • 為嘉里物流 （00636） 敘做首筆可持續發展掛鈎貸款
  • 為泓富產業信託 （00808） 完成19.7億元的可持續發展表現掛鈎雙期限銀團貸款
  • 參貸領展 （00823） 亞洲最大（截至去年3月）可持續發展掛鈎貸款，以及為新地 （00016） 參貸香港最大（截至去年6月）可持續發展掛鈎貸款
  • 參貸大酒店 （00045） 的6.75億英鎊 （約59.5億港元） 三年期的綠色銀團貸款協議，用於支付倫敦半島酒店項目的建築及營運費用

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：梁智豪

華僑永亨銀行 可持續投資 基金 ESG

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