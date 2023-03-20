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【香港出口】1月份出口貨量續挫按年跌近4成　輸往中、台跌近5成　美、印跌逾3成

商業 16:36 2023/03/20

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政府統計處今（20日）發表今年1月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。

香港的商品整體出口及進口貨量，分別下跌39.7%及33.6%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中，扣除價格變動的影響而計算出來。

出口表現

2023年1月與2022年同月比較，輸往中國內地（內地）（-47.1%）、台灣（-45.8%）、美國（-32.3%）及印度（-31.1%）的整體出口貨量錄得跌幅。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：內地（6.1%）、美國（5.3%）、印度（4.7%）、荷蘭（3.9%）及台灣（0.9%）。

進口表現

2023月1月與2022年同月比較，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得跌幅：內地（-44.4%）、韓國（-35.2%）、日本（-30.4%）、新加坡（-23.7%）及台灣（-21.2%）。與此同時，來自內地（9.5%）、台灣（5.1%）、新加坡（1.5%）及日本（1.5%）的進口價格上升。另一方面，來自韓國的進口價格則下跌2.8%。

 

【香港出口】2022年12月份出口貨量按年續挫32.3%　輸往台、中、美跌幅超過3成

【香港出口】2022年11月份出口貨量按年大跌26.9%　輸往中、美急跌逾3成

記者：楊嘉軒

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