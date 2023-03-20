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【瑞信危機】洪灝：瑞信AT1債券撇帳 或危及其他銀行資本充足率

宏觀解讀 16:59 2023/03/20

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【瑞信危機】洪灝：瑞信AT1百億瑞郎減記 或危及其它銀行資本充足條件

瑞士信貸（CS）陷入危機，在瑞士政府、央行SNB等介入下，瑞銀集團（UBS）最終同意以30億瑞士法郎（折合254億港元）代價收購瑞信。另外瑞士政府宣布，瑞信名義價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券被完全減記，相關投資者血本無歸。

對冲基金思睿集團（GROW）首席經濟學家洪灝指，市場現在暫時認為瑞信的AT1債券減記是單一事件，不會蔓延到其他銀行，不過，其他銀行的AT1債券價格將很可能下跌，並有可能危及到其他銀行的資本充足條件。他引述數據表示，美國債券市場的隱含波動率與美股隱含波動率分道揚鑣，形容「債券居然比股票還危險」。

瑞銀32億美元的收購款項，將付給瑞信的股東，而不是先兌付AT1債券持有人。洪灝指，瑞士當局的處理令人費解，畢竟債券在資本結構裡優先於股票，市場的規則是必須要遵守的，否則市場將無從談起，禍由亂生。

內部風險嚴重失控導致沒落

他形容瑞信的沒落「是一部內部風險嚴重失控的故事」，當中發生一系列事件，包括管理層默許私行員工篡改客戶簽名進行交易、管理層監控員工、Archegos爆倉等事件，導致瑞信股價從頂峰的80美元跌至谷底，暗諷「堂堂的瑞士信貸跌成了瑞士借貸」。

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記者：伍鍵文

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