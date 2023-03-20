【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜

疫情期間人人爭住睇演唱會，一些人氣歌手組合的表演往往一票難求。我偶爾也想湊湊熱鬧，set好鬧鐘準時登入購票網站，不知道是網絡差還是純粹唔好彩，從未成功過。所謂出外靠朋友，最後我竟然獲得張敬軒、陳弈迅甚至BlackPink的演唱會票，在此再次向各路好友說聲謝謝。其實book枱食飯跟撲演唱會票的原理一樣，識人好過識字，例如今次的「上海總會」，只限會員訂座，又一次因為「掹衫尾」而食到好嘢！

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

先來一些經典前菜：春天吃馬蘭頭是上海人的傳統，一般二月下旬至三月中最嫩；這道「香乾馬蘭頭」口感清爽，味道清香，成功打開味蕾。

請恕我孤陋寡聞，這款「雪菜豆瓣酥」我之前聽都未聽過，光看外表像一糰用「醬」堆成的「布甸」，心中對它期望不大，怎料一吃之下大為驚喜，經食家朋友解釋才知道此乃上海老菜，先把蠶豆去皮，慢炒至泥狀，再加入雪菜及麻油，口感綿軟細緻，豆香及油香清新而悠長，令人想一吃再吃。

「醬油搶虎尾」是師傅的力推菜式，用上新鮮黃鱔的尾部入饌，配合上海傳統濃油赤醬，爽滑味濃，師傅更說此乃男士恩物（原因自己諗），身為女士效果不得而知。

「醉乳鴿」是最平凡不過的菜式，偏偏我對一切「醉」系菜式情有獨鍾，鴿肉滲出花雕酒香，我不禁吃多兩件。

師傅提議將「龍井蝦仁」改為「翡翠鴛鴦蝦」，由晶瑩爽口的清炒河蝦配搭彈牙菠菜蝦丸，一碟試晒2種口味。

「糖醋脆鱔」及「煙燻河鰻」同時上場，前者實在太好吃了，鎮江醋糖漿甜酸得宜，鱔炸得酥脆香口，分分鐘是我到目前為止吃過最好吃的脆鱔，忍不住一夾再夾；相比之下，後者便較為失色了。

「龍鬚桂魚」是手工菜，亦是不惜工本之作，看似由一條魚起肉而成，實際起碼用上兩條以上，把桂花魚拆肉切絲，用滾油炒熟後魚肉依然爽口，魚鮮清淡，不覺油膩。

「蜜汁火方」又是另一意外驚喜，在外面吃到的偏向「柴皮」，這裡的金華火腿肥瘦適中，入口即化，配合脆腐皮一起吃，鹹甜相間，顛覆了我對「蜜汁火方」的故有印象。

師傅說「火丁甜豆」用四包搣埋做一包，而且堅持每日新鮮剝殼，翠綠鮮嫩，清甜得很。

「薺菜黃魚羹」集黃魚的鮮及薺菜的甘於一身，湯羹又香又滑，暖在心頭。

不得不讚的還有中心鬆軟、外皮酥脆的「蔥油芝麻大餅」及精緻的蘇抗著名小食「荷花酥」。其實當晚一行12人共點了20多道菜，當中還包括「富貴雞」、「紅燒元蹄」等大菜。整晚總括下來便是飽而不膩，味道高級，日後有機會必定再訪。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：

一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！

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