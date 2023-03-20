▲ 【新股IPO】力盟科技通過上市聆訊 去年首9個月少賺39%

內地第四大跨境營銷服務商力盟科技通過上市聆訊，廣發融資為獨家保薦人。力盟科技去年首9個月利潤按年跌39%至272.1萬美元；跨境數字營銷服務收入按年跌5.5%至956.7萬美元，毛利率按年下跌2.9個百分點至80.2%，因業務及研發人員增加，以致成本上漲。

力盟科技去年首9個月服務客戶按年增8%至762家，當中包括最大跨境電商市場，女裝獨立線上平台、社交網絡平台營銷上以及領先線上遊戲公司，曝光率達5940次季150億次點擊次數，集團旗下公司包括力盟傳媒及力盟電商。

力盟科技預期集資額將加強其AI技術數據分析及與Adorado及Powershopy平台設施研發；採購具大量數據存儲容量服務器，高性能雲計算服務及高速網絡服務IT基礎設施；進行系統測試及模擬操作專業環境；租貸及翻新辦公室；推廣跨境網點SaaS解決方案業務；升級內部管理系統；加強海外市場本地化服務功能；赴美建立團隊；尋求上下游戰略夥伴，以及一般營運用途。

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記者：宋佩恩