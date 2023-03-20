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【瑞信危機】瑞信千億AT1債變廢紙　滙豐8厘「可可債」也捱跌10美元

股市 16:18 2023/03/20

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瑞士政府促成瑞銀、瑞信合併，歐美銀行銀行卻爆新一波信心危機，瑞信160億瑞士法郎（約1300億港元）高風險債券—AT1債券（也可稱為「可可債」）淪為「廢紙」，令市場重新檢視對可可債的投資。原來滙豐HSBC （00005） 在今輪危機充當「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行前，於3月7日發行可可債。

據滙豐公告指，該證券名為「8厘永久後償或有可轉換證券」，發行總值為20億美元。這意味該債券可被轉換成股票，但萬一出現賠付事件，該債券非最優先獲賠付的投資品。

據Bondsupermart顯示，滙豐該每面值100美元的8厘可可債價格跌約10美元，至約85至87美元水平。

「可可債」全名為應急可轉換債（Contingent Convertible Bonds，CoCo Bonds），亦可稱為額外一級資本債券（AT1債券），是金融海嘯後出現的產物。可可債為可以在債券及股票之間轉換，協助銀行強化資本，以符合避免銀行倒閉的監管規定。

在經濟良好下，可可債能產生高收益，但若銀行狀況差，可可債便會率先受到衝擊。而視乎相關條款安排，可可債會在銀行資本水平低於要求時，被要求轉換成股權，甚至被完全撇帳。

據滙豐2022年業績公告指，截至去年底，滙豐持有197.8億美元的額外一級資本。

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編輯：袁諾曦

高風險債券 港股 經濟 股票 滙豐控股（00005）
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