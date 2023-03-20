【開足7日】為應對通關後服務需求急升　滙豐3分行試行一周營業7日

滙豐宣布，為配合全面通關後服務需求上升，旗下三間分行由本周六（25日）起試行一星期營業7日，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。

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三間分行為：

海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心（尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號）

柏寧卓越理財中心（銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下A,B,D,E 及F舖）

觀塘分行（觀塘開源道71號王子大廈1樓）＋

該行表示，星期六延長服務時間至下午5時，星期日營業時間則為下午2時至5時。客戶可經網頁預約辦理開戶、啟動網上或流動理財等非現金交易銀行事務。

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，香港與內地全面通關後，2月到訪分行的非本地區民日均數量，較1月平均數升超過1倍，主要受內地客戶帶動。客戶服務中心接獲查詢開戶的個案是1月的兩倍。

該行2月新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。有見周末為海外及內地旅客入境的高峰期，以及客戶對銀行需求的增加，該行希望透過在3家分行試行7天營業，為所有客戶提供最大方便。

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