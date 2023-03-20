【港元定存】波動市港元定存息短加長減 短息高長息近3厘

▲ 季結前，銀行短加長減港元定存息。

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今天（20日）有4間銀行減港元定期存款息，包括交銀香港下調1個月年息0.2厘至險守3厘；大眾銀行削1年期息率0.1厘，新息率3.5厘；建行亞洲降長短息0.1厘，1個月年息也險守3厘，半年及1年年息報3.3厘；工銀亞洲更全面減息，其中1年息率狠削0.5厘至3.5厘。

值得注意的是，季結雖臨近，但存息不升反跌，長息更是重災區，過去一周3間大小港銀撤1年4厘息，除了工銀亞洲及大眾銀行外，上周平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）劈1年期息率0.8厘至僅得3.2厘。

業畀主力搶吸短錢

此外，業界近期短加長減定存息，主力搶短錢，令短期息率高於長息，例如大新 （02356） 半年定存享4.1厘年息，高於1年的4厘息；信銀國際及招商永隆等也出現此倒掛現象。

若不計7天或1個月的超短息，又或迎新獎賞等筍息，只計條款相同者，倒掛差距最大要數創興，該行近日累劈1年期息率0.8厘至2.45厘，令長息較3個月及半年的3.15厘年息低0.7厘；再者，3個月及6個月年息更比兩年期的0.25厘，高出2.9厘。

另方面，瑞銀吞併瑞信，但瑞信逾千億元的「可可債」（Coco Bond）歸零，引爆的信心危機未止。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，維持聯儲局於本周四（23日）或只加息0.25厘預測；而花旗分析員料利率見頂水平或仍達5.5厘到5.75厘。

星展香港環球市場策略師李若凡說，若聯儲局如期加息25個基點，而1個月港元拆息維持在3厘以上，不排除屆時本港調高最優惠利率（P ）0.125厘的可能。

1個月港元拆息5連跌，今天跌穿3厘，僅報2.98厘；專家料定存息將隨拆息走低而續減。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪