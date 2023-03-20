新世界長沙灣甲廈高層近2.4億大手沽　創通關後最大額成交

受惠通關效應及經濟復蘇帶動，市傳新世界長沙灣南商金融創新中心再錄大額成交。有買家以近2.4億元大手購入一批高層單位，創通關後最大額的甲廈成交。

據了解，有關買家見本港經濟已逐漸復蘇，加上單位享藍巴勒海峽廣闊海景，同區罕見，故大手購入單位自用。以單位總面積15,263平方呎計算，呎價接近1.6萬元。項目開售至今累已售8成樓面，通關前後合共錄得近10宗成交，套現4億，反映市場對優質寫字樓的殷切需求。

南商金融創新中心位於長沙灣荔枝角道888號，鄰近港鐵荔枝角站，交通配套方便，距離西九龍高鐵站僅8分鐘車程，而前往港珠澳大橋約26分鐘車程，30分鐘車程便可抵達香港國際機場及深圳灣公路大橋，近年逐漸轉型為九龍西新核心商業區，發展潛力優厚。

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