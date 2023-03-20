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Wetland Seasons Park 受錄「鬆綁」成交　上車客586萬買兩房戶

股樓投資 15:46 2023/03/20

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中原地產天水圍副分區營業經理杜官賜表示，樓市氣氛持續向好，天水圍Wetland Seasons Park 剛錄首宗「鬆綁」成交，21座中層B1室，實用面積425平方呎，兩房間隔。單位於今年1月額外印花稅期滿即放盤，叫價630萬，本月調低至600萬元，最終議價至586萬元成交，折合實用呎價13,788元。不計內部轉讓個案，上址屬屋苑首宗額印「鬆綁」成交。

杜官賜指，買家為區內上車客，買樓準備結婚，鍾情該屋苑樓齡新，亦鄰近家人住處，加上上址附帶企理裝修，可省裝修費，故決定承接。原業主於2020年1月以538.33萬元一手買入單位，持貨3年，「鬆綁」即沽，賬面獲利47.67萬元離場，升值9%。

延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

Wetland Seasons Park 中原地產 天水圍 二手市場 私人屋苑

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