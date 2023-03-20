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【兒童理財】PayMe年滿12歲都可開戶　18歲或以下新用戶可獲50元Circle K優惠券

理財智慧 15:44 2023/03/20

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小朋友學習理財最好方法，就是讓他們自行分配如何使用零用錢。滙豐旗下電子錢包PayMe日前宣布，下調開戶人士的年齡門檻，由即日起年滿12歲人士即可使用。另外，PayMe亦推出迎新獎賞，歡迎新客戶使用PayMe。

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

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在今年5月15日或之前，12至18歲的新用戶只要成功開立PayMe帳戶，並完成香港身份證驗證，便可獲取50元Circle K折扣優惠券。而35歲或以上的新用戶，則可獲取50元759阿信屋折扣優惠券。

【內房奇葩】越秀去年賺39.5億 按年升10.2％ 全年派息增14%至每股0.626元  里昂花旗齊上調目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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下次於相應商店用 PayMe 消費滿港幣 50 元，優惠券即自動扣減。

下載PayMe無需提供銀行戶口資料，只需驗證香港身份證便可開立PayMe帳戶。不過要留意，未滿18歲的用戶無法透過信用卡增值。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
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撰文 : 陳楚琨

電子支付 759阿信屋 經濟 港元 PayMe 滙豐控股（00005） 香港 銀行

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