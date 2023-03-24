【C.E.O.財策精英】宏利分組經理劉子聰　堅守初心助客戶達成理想生活　建立專屬團隊傳承助人理念

從任職旅遊業開始，宏利分組經理劉子聰（Encore）一直秉承以客為先的初心，正好與宏利以客為本的服務理念不謀而合。在機緣巧合下，他透過專為有志成為傑出領袖的專才而設的「宏利C.E.O.計劃」，成為宏利的財務策劃顧問。Encore迅速在財策行業中站穩陣腳，去年他只用了短短6個月時間便達成了個人連續第二年的環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），他繼而積極着手建立個人團隊，期望將這份初心薪火相傳。

在疫情衝擊下，各行各業均受影響，旅遊業更是首當其衝。時任旅遊顧問的Encore反覆思量行業前景以及未來職業發展規劃後，毅然選擇於2021年8月加入宏利，於事業路上重新出發。「當時有不同的保險公司向我招手，選擇宏利的原因，除了因為我與招募人——宏利高級分組經理梁健文（Kinman）是多年摯友，對他的領導能力甚具信心外，很大程度是被『宏利C.E.O.計劃』的理念所吸引。」

新心態、新知識 惟待客之心不變

Encore在旅遊業具有豐富的經驗和資歷，惟他深信轉投另一個專業領域，必須改變心態，放下曾感到自豪的工作成就，化身成一張白紙或一塊海綿，重新吸收嶄新的專業知識和技能、認識新的人脈，獲得新的經驗，才可朝着事業目標不斷求進。「『宏利C.E.O.計劃』幫助了我很多，特別是一對一專業企業行銷導師的個人化輔導環節，令我更快適應全新工作環境，迅速掌握與客戶溝通的實用技巧，讓我即使在疫情下仍能成功通過綫上平台持續開拓客源。」

早於中學時期已認識Encore的Kinman憶述，Encore於讀書時期不僅成績優異，而且具有強烈的目標感，只要訂下了目標，便會勇往直前，不怕困難，一定做到最好。「在Encore仍任職旅遊顧問時，我已是他的客戶，他每次都會貼心地為客戶制定他們理想的旅遊方案，好讓他們盡興而歸。這份對客戶的用心、關懷和專注，正是成為財策精英的必備條件之一。」

▲ Kinman（左）認為Encore擁有對客戶的用心、關懷和專注，正是成為財策精英其中的必備條件。

及早規劃 保障退休生活

Kinman直言一直視Encore為潛在招募對象，適逢他在疫情下準備轉行，遂藉此契機為團隊帶來一員猛將：「他的目標感強烈，長期保持正面心態，有助帶動整個團隊在正向思維下積極前行，同時亦可帶動其他新人奮進向上，為爭取達到MDRT的資格或更高水平的目標而努力。相信他的加入能將這份積極進取精神帶到個人團隊。」

提到轉職的考慮，Encore表示，財務策劃對每個人相當重要，人的一生總有機會遇到生病、投資、置業或退休等相關課題，愈早做好安排，對維持未來的生活質素愈有幫助。「投身財策事業後，我發現許多擁有高學歷的朋友，大約30至40歲便會考慮退休的情況及提前作出規劃，以為將來建立豐盈的退休生活。因而為業界帶來愈來愈大的需求與發展潛力。」

體會工作的使命感 無私分享經驗

面對毅然轉職的決定，Encore亦十分感謝家人的支持及鼓勵：「我是一個平凡的80後爸爸，自小於公屋居住，所以我知道要依靠自己努力向上流，做好自己，希望能成為兩個孩子的榜樣，希望他們明白到每個人成長背景都不同，但未來在我手，我們正是自己最大的依靠，只要努力，定能實現所想。我深信只要『勿忘初心』，謹記努力是為了讓所愛的人更好，盡力協助更多朋友客戶，一定可以於這行業為自己爭一口氣。」

他引述其中一個印象深刻的案例表示，曾協助一位舊同事的家人度身訂造自願醫療保障方案。保單生效數個月後，對方突然身體不適並進行檢查，發現體內有膽結石的存在，需進行手術清除。「這位長輩起初擔心醫療費用高昂，會對家人構成負擔。最終醫保計劃全數覆蓋整個療程費用約10萬港元，當中理賠過程亦很順利，令他們對醫療保的信心大增，亦令我真切體會到保險工作的意義。」

入行兩年多以來，藉着為每位客戶提供周全的理財規劃和健康保障，使Encore體會到理財工作的成就感和滿足感，也是他服務客戶的初心。已晉升為分組經理的Encore現正積極招募人才：「去年我着手建立專屬團隊，羅致了數位志同道合的朋友加入團隊，並會繼續擴展團隊規模，期望將我所學到的的行業技能與經驗和他們分享，傳承財策行業助人的理念。」

▲ 開始建立專屬團隊的Encore (中) 在招募人才時十分嚴謹，務求每位成員都願意以專業、真誠去服務客戶，長遠地並肩前行，一起開拓充實豐盛的事業路。

（特約）