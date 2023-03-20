【貪腐被查】紫光集團原董事長趙偉國涉嫌貪污、非法牟利等被查起訴

▲ 紫光集團原董事長趙偉國涉嫌貪污等被查起訴

中國晶片巨企 紫光集團經歷破產重組後，原董事長趙偉國去年中起與外界失聯。 央視新聞報道， 國家監委對紫光集團原董事長趙偉國涉嫌職務犯罪問題進行立案調查，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

報道指，趙偉國身為國有企業管理人員，利欲熏心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私，將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產，違規將本單位的盈利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公司董事實施損害上市公司利益行為，致使國家利益遭受特別重大損失。

報道表示，趙偉國涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。 依據《中華人民共和國監察法》有關規定，國家監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

去年7月起與外界失聯

內媒報道，趙偉國於去年7月上旬被有關部門從北京家中帶走，之後一直處於與外界失聯的狀態。

消息指，趙偉國或捲入個人所控公司和原紫光集團旗下公司之間的利益輸送，如設備採購、裝修工程等未經公開招投標的問題。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【新股IPO】紫光集團據報考慮將3家子公司上市 候選者包括為無人機研發5G芯片的紫光展銳

【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資 富士康平手轉讓紫光所有持股