殷豪閣三房連車位2980萬售　97年入市現轉手賺逾1.4倍

美聯物業陳凱廸表示，西半山干德道殷豪閣低層B室單位，實用面積約為1,398平方呎，為三房套房連工人套房間隔，市場罕有，並獲外區換樓客垂青，由於物業位於豪宅地段，而且間隔實用及合符需要，原業主最近叫價約為3,150萬元，議價後以2,980萬元市價成交，折合實用呎價約為21,316元，並連一個車位。

原業主於1997年3月以約1,228萬元購入上述物業，是次轉手帳面利約1,752萬元，物業升值約143%。

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