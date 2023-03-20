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抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯

環球社會熱點 16:00 2023/03/20

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蘇格蘭國家臨床主任利奇（Jason Leitch）上周出席活動時，罕有評論政府的抗疫措施。利奇承認蘇格蘭政府在新冠疫情期間停課或犯錯，又指自己獲安排出席疫情記者會，是因政府憂慮有一半民眾不滿蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）。

英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因 【下一頁】

利奇於活動上表示，如果他知道封鎖措施的全面影響，或會作出不同決定。他形容封城是種陳舊方式，用來控制經飛機於全球傳播的疾病，而他不排除會重新考慮停課。

他澄清自己在新冠疫情期間，僅作為蘇格蘭政府發言人而非決策人，但有必要時會向政府官員提出建議。

利奇又表示，當時全蘇格蘭支持及反對施雅晴的民眾比例各佔一半，雖然施雅晴的信任度仍超過一半，但公眾似乎對臨床專家的觀感較政治家更好，因此他獲安排出席疫情記者會。

美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹 【下一頁】

兒童權利組織UFTScotland發言人指，當時數據顯示疫情主要影響長者，批評政府忽略停課的危害，導致兒童接受教育進度落後。

蘇格蘭政府表示，政府致力公開調查其處理疫情的方式，而抗疫首要任務一直都是挽救生命並減少疾病的危害。

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責任編輯：鄭錦玲

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