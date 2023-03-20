【HSBC滙豐】滙豐3家分行試行開足7日　2月非港居民開戶數恢復社會事件前

▲ 滙豐3家分行試行開足7日 2月非港居民開戶數恢復社會事件前

滙豐香港宣布，自2月初香港全面撤銷新冠疫情相關入境防控措施後，訪港旅客人數持續增加，使用滙豐分行服務的海外港人或非本地居民大增。為配合新增需求，滙豐將試行在3家分行一星期7日營業，涉及分行包括：

尖沙咀廣東道海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心

銅鑼灣柏寧卓越理財中心

觀塘開源道分行

該三家分行會在星期六延長服務至下午5時，即大概與一般營業日看齊，星期日營業時間為下午2時至5時，客戶可預約辦理開戶、啟動網上理財等非現金交易銀行事務。

2月到訪分行非本地居民數目倍增 將擴大服務內地客團隊

滙豐表示，2月滙豐香港錄得的新增非本地居民客戶人數，並已回復至2019 年上半年的每月平均數，即香港發生社會事件之前水平。2月份，到訪分行的非本地居民日均數量較1月平均數上升逾1倍，主要由內地客戶帶動，希望透過在三家分行試行7天營業，為所有客戶提供最大方便。滙豐除加強員工培訓外，亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊的規模擴大4成。

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編輯：麥德銘