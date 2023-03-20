  • 24°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐3家分行試行開足7日　2月非港居民開戶數恢復社會事件前

股市 15:00 2023/03/20

分享：

分享：

滙豐3家分行試行開足7日　2月非港居民開戶數恢復社會事件前

滙豐香港宣布，自2月初香港全面撤銷新冠疫情相關入境防控措施後，訪港旅客人數持續增加，使用滙豐分行服務的海外港人或非本地居民大增。為配合新增需求，滙豐將試行在3家分行一星期7日營業，涉及分行包括：

  • 尖沙咀廣東道海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心
  • 銅鑼灣柏寧卓越理財中心
  • 觀塘開源道分行

該三家分行會在星期六延長服務至下午5時，即大概與一般營業日看齊，星期日營業時間為下午2時至5時，客戶可預約辦理開戶、啟動網上理財等非現金交易銀行事務。

2月到訪分行非本地居民數目倍增　將擴大服務內地客團隊

滙豐表示，2月滙豐香港錄得的新增非本地居民客戶人數，並已回復至2019 年上半年的每月平均數，即香港發生社會事件之前水平。2月份，到訪分行的非本地居民日均數量較1月平均數上升逾1倍，主要由內地客戶帶動，希望透過在三家分行試行7天營業，為所有客戶提供最大方便。滙豐除加強員工培訓外，亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊的規模擴大4成。

 

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

 

相關文章：

【電子消費】滙豐PayMe開戶門檻降至12歲　新戶最多送100元優惠券

【瑞信危機】滙豐渣打跌半成　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？

編輯：麥德銘

港股 銀行 觀塘 銅鑼灣 尖沙咀 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績｜高息股】中石化煉化工程挫6%　去年多賺7%、削末期息至0.21元人幣（第二版）

下一篇文章

【解碼│銀行危機】大摩：3原因歐美銀行危機對亞洲直接衝擊有限　惟亞洲不能獨善其身、料經濟下行壓力增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【港股市況】滙豐、渣打跌7%　電訊股回吐、中移動跌6%　恒指跌600點穿萬九關創今年低（不斷更新）
【港股市況】滙豐、渣打跌7%　電訊股回吐、中移動跌6%　恒指跌600點穿萬九關創今年低（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款