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【Twitter雙重驗證】Twitter雙重驗證將收費　用户可轉用外部驗證應用程式

科技 17:00 2023/03/20

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Twitter將在今（20日）後就2FA服務收費，並將其加入月費8美元（約63港元）的Blue計劃。

Twitter向用户提供雙重驗證服務（2FA），以確保帳戶安全，阻擋黑客攻擊。然而，Twitter將在今（20日）後就此項服務收費，並將其加入月費8美元（約63港元）的Blue計劃。

今日是Twitter用户轉離短訊帳號驗證的最後限期，除非用户加入Blue付費計劃，否則平台將完全關閉該用户帳號的雙重驗證服務，而用户則需面對帳戶更易被黑客入侵的風險。

此外，有關Twitter把雙重驗證設為付費功能的原因，外媒《The Verge》認為，雖然有違常理，但主要原因是短訊的雙重驗證功能是最不安全的驗證方法。而報導亦表示，Twitter應引導非訂閱者遠離此方法，不是讓用户面對SIM卡偷換的風險。

【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出

【Google Pixel安全漏洞】Google Pixel截圖功能現漏洞　圖片已編輯部分可被刪除

Google Authenticator和Authy可作代替

報導又指，用户仍可以用靠巿面上的免費身分驗證器，如Google Authenticator和Authy，繼續使用雙重驗證服務。有需要人士更可以購買「安全金鑰」（Security Key），保障帳號安全。

責任編輯：歐朗欣

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