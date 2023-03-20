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【券商點睇】今年銷售額及淨利潤率指引大跌 李寧長期增長前景欠吸引力

股樓投資 17:20 2023/03/20

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交銀國際表示，李寧（02331）管理層預計2023年的銷售額將增長約15%，淨利潤率約為15%，比上次指引大幅下降。該行認為指引或出於保守，但確實表明該股的長期增長前景不那麼有吸引力。該行下調其評級至「中性」，目標價由87元削35%至56.9元。李寧周一（20日）收報55.6元，跌幅3.6%。

 

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
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該行指公司2022年業績符合預期，期內淨利潤持平同比增長1.3%至40.64億元，淨利潤率下降2個百分點至15.7%。銷售額在2022年第4季同比下降20%，但1、2月同比回升至低個位數增長，3月在低基數下同比增長雙位數。1、2月的線上銷售同樣疲軟（同比負增長），3月則轉為正增長。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行認為李寧仍然是一家實力雄厚的公司，然而隨著其利潤率的改善結束，盈利增長將取決於收入增長，也代表公司是一個每年增長15%至20%的股票，也值得對應的估值。如果長期要超越這一增長率，李寧需要更多增長引擎，如改變其單一品牌策略或向國際市場擴張。

 

【同場加映】溫股知新：市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

 

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責任編輯：鄭昊彤

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港股 目標價 李寧（02331）

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