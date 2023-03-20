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【大行報告】大摩：料業績公布成催化劑 泡泡瑪特股價未來15日可跑羸大市

股樓投資 16:48 2023/03/20

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摩根士丹利表示，預計泡泡瑪特（09992）3月銷售將同比轉正，業績公佈或成催化劑，又預計其股價未來15日內將跑贏大市，發生概率為70%至80%。該行予其「增持」評級，目標價25元。泡泡瑪特周一（20日）收報18.2元，跌幅4.5%。

 

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

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該行指出，公司本月至今股票累跌約22%，同期國指跌4%，主要因市場對其復甦的憂慮，部分投資者認為首兩個月銷售同比下跌屬負面。不過該行解釋，公司去年首季銷售同比升65%至70%，去年首兩個月基數更高。因此即使預計公司今年首季銷售同比跌10%，但全年計則應會升37%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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另外，該行亦認為公司風險回報具吸引力，公司2022至2024年間收入及純利年均複合增長各有望達30%及46%，並將受惠於客流復甦及持續獲得客戶。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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港股 泡泡瑪特（09992） 大行報告

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