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【板塊追蹤】瑞信危機惠避險資產 黃金股逆市抽升

股樓投資 16:14 2023/03/20

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陷入財務危機的瑞信（Credit Suisse，美：CS）雖然獲瑞銀收購，當中引發對銀行業流動性的擔憂仍存，而且合併方案下，瑞信發行的160億瑞士法郎高風險債券—AT1債券將全額撇帳，令市場關注金融機構對高風險債券風險敞口。周一（20日）恒指隨金融股向下同時，避險資產成避風塘，黃金股逆市抽升，至收市升幅在4%至11%。

 

 

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

黃金股以招金礦業（01818）為首，收報10.82元，升幅11%；中國黃金國際（02099）收報27.7元，升幅7%；山東黃金（01787）收報15.76元，升幅4.9%；紫金礦業（02899）收報12.52元，升幅4%；靈寶黃金（03330）收報1.26元，升幅6.8%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

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銀行業危機下市場避險情緒升溫，紐約黃金期貨價格上周五（17日）颷升50.5美元，升幅2.6%，報1973.5美元/盎司，一周升幅達5.7%，創下四個月來的最大單周漲幅。

 

【同場加映】溫股知新：市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

 

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責任編輯：鄭昊彤

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