酒店集團雅高、旅遊服務提供商攜程集團及全球管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）近日發布題為《中國環保旅遊之路》的白皮書，探討中國旅遊業對環境的影響，分析中國遊客對可持續發展的看法，最後就中國旅遊業的主要利益相關者需要採取的措施提出建議，以促進「永續」旅遊。

【ESG碳中和】逾7成港企不熟悉碳中和知識 為提升品牌形象推動碳中和

2032年 中國旅遊市場全球最大

根據世界旅行和旅遊理事會的數據，預計到2032年，中國將擁有全球最大的旅遊市場，而早在疫情之前，中國已經是全球最大的市場之一。白皮書分析發現，中國旅遊業對環境的影響巨大，在2019年，旅遊業佔中國碳排放總量約6至8%。

麥肯錫的數據顯示，中國旅客重視其對環境影響，並已開始尋找可持續的替代方案，惟報告發現他們或需更多幫助，以了解去哪裡獲取這些方案。攜程則發現，近9成（85%）中國旅客將旅行的可持續性評為重要或非常重要，而60%的人關注氣候變化。

消費者意識贊同 未習慣支付

該報告同時發現，中國消費者還未習慣為永續旅行支付額外費用。因此，有必要為旅客提供有關可持續性成本的指導，並強調行業為改善可持續產品供應所作的努力。這將切實地展示要分擔的負擔，並表明價格上漲只是短期的措施，從而提高支付意願。

針對這一點，該報告就旅客可以採取哪些行動來實現永續旅行，並增強消費者決策權提供了建議，包括透過認可服務提供商預訂可持續旅行選項、在1個目的地花費更多時間，以及自我培養可持續習慣，例如減少更換毛巾或床單的頻率，並拒絕使用1次性塑料製品。然而，旅客行為只是報告強調的第1個考慮因素。要實現長期可持續性，旅遊產品供應商應首當其衝發起倡議，並有責任改變旅行者的心態。

籲教育及支持旅客付出多於索取

該報告同時對酒店業提出了一系列建議，以支持中國旅客對可持續旅遊的理解、激發行為的改變，並最終支持行業走向「淨值正面效益模式」，即「付出多於索取」。這些建議包括：使用技術平台突顯綫上可持續旅行選項、使用標籤以確保旅客了解其行為對環境的影響、制定獎勵性措施來鼓勵實行可持續行為，以及培訓員工採納可持續的思維方式。

雖然提高旅客意識和選擇可持續方案的意願，加上個別旅遊供應商採用更可持續的做法，或許可以幫助中國旅遊業在可持續影響方面「快速致勝」，惟持久的可持續性改進仍需要整個行業的共同努力。

該報告最後呼籲酒店業採取行動，攜手合作，實現行業在中國的可持續轉型。該合作項目為這種集體思維創造了起點，作為可供遊客和行業參與者使用的資源，以共同努力實現積極的變化。

雅高集團主席兼行政總裁Sébastien Bazin表示：「沒有人能單獨做出有影響力的改變，轉型需要所有人的共同努力；在中國以至世界各地負責任地旅行可以將全人類聯繫起來，支持當地社區，保護生物多樣性，並分享和培養更可持續的習慣。」

麥肯錫公司高級合夥人兼麥肯錫全球研究院院長Jonathan Woetzel則指出：「中國旅遊業的規模足以在推動行業可持續發展方面發揮帶頭作用。隨著旅客重新踏上冒險之旅，其旅程的每步都提供了做出選擇和採取切實行動的機會，從而立即減少他們的環境足跡（或碳排放足跡）。」Woetzel續稱：「這不僅僅是旅客的責任，實現長期變革需要整個旅遊業的參與者之間的共同合作，由酒店、旅行社，到綠色投資者和技術供應商，都必須參與其中。」

【大灣區旅遊】大灣區遊客通關後重臨香港 麥肯錫：宜制定泛大灣區營商策略

責任編輯：楊嘉軒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：