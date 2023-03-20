【解碼│銀行危機】大摩：3原因歐美銀行危機對亞洲直接衝擊有限　惟亞洲不能獨善其身、料經濟下行壓力增

▲ 大摩：3原因歐美銀行危機對亞洲直接衝擊有限 惟亞洲不能獨善其身、料經濟下行壓力增

歐美接連爆發銀行危機，摩根士丹利認為，近日銀行爆發的問題對發達國家的經濟增長構成下行壓力，相信亞洲不會完全免疫，但對亞洲經濟增長的負面影響相對較小，惟有關風險偏向下行。

對於銀行危機，大摩指，投資者普遍有兩大關注點：（1）亞洲銀行會否出席類似歐美的融資挑戰？（2）亞洲在經濟增長上，會否繼續跑贏大市？

亞洲央行不必像美國聯儲局般大幅加息

大摩解釋，在融資挑戰層面上，由於亞洲通脹問題並不如歐美般嚴重，相信亞洲央行不必像美國聯儲局般大幅加息，而且亞洲的政策利率及長期收益債券孳息亦未如美國般急升。

該行的金融分析師認為，歐美銀行危機對亞洲的直接衝擊有限，因（1）亞洲的流動性覆蓋率高，大多逾100%；（2）存款一向偏向零售客戶，而且行業分布較多元化；（3）銀行偏向持有有限的長期資產，而且大部分債務均是浮動而非固定。不過，相信歐美銀行事件會令亞洲收緊對貸款的標準。

亞洲經濟會面臨部分下行壓力但仍屬可控

對於經濟增長方面，大摩表示，亞洲經濟會面臨部分下行壓力，但仍屬可控，因金融狀況寬鬆可抵銷部分疲弱需求，而聯儲局收緊政策的步伐可能放緩，亦可緩和美國經濟放緩對區內出口下跌的部分衝擊，整體來看，歐美銀行問題料對亞洲經濟增長影響約25至30點子。

大摩稱，若美國出現深度衰退，亞洲難以完全倖免，而更緊的金融狀況及海外需求進一步減少，將對亞洲經濟構成重大衝擊。但即使美國陷入深度衰退，但基於亞洲經濟處於復甦階段，相信亞洲在經濟層面上仍能跑贏美國。

由於商品價格將持續向下，通脹回落速度會更大，而且給予政策官員放寬貨幣政策及財政政策的空間，這將帶來更快的復甦，而且中國疫後復常，亦擔當穩定亞洲經濟的角色。

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編輯：陳韻妍