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【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出

科技 16:00 2023/03/20

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Meta隨著其競爭對手Twitter的腳步，推出藍剔認證訂閱方案，讓政客、記者和其他公眾人物以外的用戶，都可以獲得認證標誌。相關的藍剔認證付費方案，在上周五（17日）於美國率先推出。

【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好

綜合外媒報道，Meta推出名為「Meta Verified」的認證方案，用戶可直接通過網絡支付11.99美元（約94.1港元）月費，或透過蘋果（Apple）iOS和Google的Android系統支付14.99美元（約117.6港元）月費，以獲得Facebook和Instagram上的藍剔認證標籤、「主動假冒保護」等 。

或許是有鑑於Twitter早前推出Twitter Blue訂閱方案時，引發一連串的假冒行為，Meta指，是次推出的認證方案，需要用戶向Meta提供與他們帳戶上的姓名和照片相符等資料。另亦需滿足其他資​​格要求，如需年滿18歲並啟用雙重身份驗證。

惟Meta Verified訂閱者不能更改其個人資料名稱、照片、用戶名或出生日期，若用戶需更改相關資料，便需要再次進行認證，以防假冒行為出現。而在該付費認證推出前已獲認證的Facebook和Instagram帳戶，都將繼續保留其藍剔標籤，毋須再付費認證。

【NFT已過氣？】推出不足一年　Meta擬終止IG及FB「數碼收藏品」功能

【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台　或允許IG帳號登入

責任編輯：殷凱怡

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