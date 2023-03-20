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英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因

環球社會熱點 14:30 2023/03/20

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英國通脹逼人，手拎1英鎊可能只夠買一樣普通食材。但一間小食檔數年來堅持以1英鎊出售正常分量的漢堡，可謂是窮人恩物。點解每個漢堡可以賣咁平？老闆透露原來是靠慳舖租和調整烹調過程來節省成本，讓利給消費者。

美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹 【下一頁】

這間小食檔名為Higgit's Las Vegas Arcade，位於黑池（Blackpool），靠每個售價1英鎊的漢堡打響名堂。

    點擊圖片放大
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雖然售價相宜，但一個漢堡的大小接近成人手掌那麽大，有齊麵包、漢堡扒、洋葱、芝士等配料，可見老闆並無將貨就價。

老闆Chris Higgit透露，舖位的地理位置不太優越且面積較狹窄，因此租金也便宜很多。不過他靠1英鎊漢堡賺取名氣，不少人專程慕名而來，他也無需憂慮店舖沒有人流。

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另外，他每日烹調前會把香料研磨至黑色烤盤上，因此當他烹調漢堡時香料會直接落入漢堡中，節省醃製工夫的同時確保漢堡美味。

Chris Higgit坦言現時的營運成本與2021年時持平，最大經營成本為他的勞動力及電費，自己近年一直靠售賣漢堡的數量來確保盈利。

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責任編輯：鄭錦玲

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