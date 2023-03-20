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C朗女友紀錄片披露 去年非首次流產

環球社會熱點 14:05 2023/03/20

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葡萄牙球星C朗拿度（Critiano Ronaldo）的女友Georgina Rodriguez日前透露，去年並非自己第一次流產，過往曾有3次相同經歷。

C朗出4.4萬為葡萄牙新居聘家廚 因一刁鑽要求難請人 【下一頁】

Georgina Rodriguez在即將播映的Netflix紀錄片《I Am Georgina》宣傳片中披露，去年誕下的龍鳳胎夭折男嬰Angel並非首次流產，她曾3次流產。

Georgina坦言，只要夜晚去見婦產科醫生便有心理陰影，因為擔心腹中嬰兒可能有意外，亦憂慮分娩過程可能不順。她指自己十分怕照超聲波，擔憂再次重覆之前3次流產的惡夢。

Georgina形容，每次睇婦產科的經歷非常「可怕」，因為她總是會作嘔。

    點擊圖片放大
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沙特富商豪花逾2000萬買VIP飛 睇C朗對美斯友賽 【下一頁】

另外，Georgina亦透露，當日未有即使向子女公布Angel夭折，只說Angel比雙胞胎姐姐Bella較遲出生。C朗其後才向子女坦承，Angel已經離開人世。

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責任編輯：吳漢培

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