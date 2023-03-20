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【金融監管】金管局余偉文：致力恪守平衡監管大原則　監管資產及財富管理業務

股市 13:46 2023/03/20

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【金融監管】金管局余偉文：致力恪守平衡監管大原則　監管資產及財富管理業務

金管局總裁余偉文在《匯思》指，一直採取符合國際監管標準和風險為本的原則去監管銀行不同業務，就資產及財富管理而言，最重要的原則就是保障投資者和防範金融體系被騙徒及其他不法分子利用的風險，如果監管不到位，金融市場將難以穩健發展，各市場參與者自然也難以獨善其身，故此金管局會致力恪守平衡監管的大原則，維持安全及具效率的金融平台。

協助銀行以三原則管理私銀業務

余偉文稱，金管局不時收到意見，反映私人銀行在客戶開戶及維持戶口方面的挑戰，尤其三個涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（反洗錢）規定的主要範疇，即確立財富及資金來源、持續盡職審查，以及就反洗錢工作採用合規科技，而香港早於1991年已加入國際反洗錢工作由財務行動特別組織，並聚焦於如何有效保護金融體系免被不法分子利用，並強調保障使用金融服務的客戶利益。

金管局不時向銀行提供指引，協助銀行以平衡與相稱的方式，落實風險為本做法，當中的三項主要原則（即風險區分、與風險相稱及非「零風險」制度）同樣適用於私人銀行的資產及財富管理業務。

秉持風險為本原則　與業務保持溝通

余偉文指，監管要求不應令正當客戶在開戶或投資產品的銷售過程中受到不合理的延誤或阻礙，這些情況通常都涉及具體執行問題，以致影響客戶體驗，過去幾年，金管局致力精簡多項保障投資者措施，並向銀行提供指引，清楚說明允許彈性處理，就是希望保障投資者的同時，不失客戶體驗，當局最近進行了投資產品銷售程序的專題檢視，發現銀行的一些做法或對監管標準方面可能存在一些誤解，或會不必要地延長了銷售過程。

為確保香港在區內作為主要資產及財富管理中心的競爭力，同時秉持風險為本原則，監管機構會與業界保持溝通，致力精簡適用於資深高資產淨值投資者的產品盡職審查、交易合適性評估及產品披露，以提升客戶體驗。

相關文章：【瑞信危機】金管局：本地銀行業對瑞信風險承擔不大、瑞信香港分行資產約千億　港銀行體系穩健

相關文章：【瑞信危機】金管局：香港銀行體系仍非常穩健　無受瑞信危機影響

 編輯：陳韻妍

香港金融管理局 金融服務 投資產品 余偉文 香港 銀行 金融
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