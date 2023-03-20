【華潤系】華潤水泥：看好行業復甦　政府加大基建投資

▲ 圖為華潤水泥首席財務官譚穎（左）；投資者關係總監邢韜（右）

華潤水泥 （01313） 首席財務官譚穎表示，去年宏觀經濟及房地產行業下行，令水泥行業面對較大的挑戰，不過，她相信水泥行業將受惠於内地經濟復甦，政府加大力度投資基建也利好行業。

她續指，水泥價格自去年10月起見底，隨即在第四季回升，期間每噸價格升至40元。至於今年首季，農曆新年過後，基建陸續復工，推升3月主要區域的水泥價格。未來公司將採取「小步慢跑」策略，同時4月是傳統小旺季，料屆時水泥會小幅漲價。

提及資本開支，譚穎表示，公司將資本開支削減54%至124億元，料今年將控制投資節奏，控制開支。併購方面，華潤水泥投資者關係總監邢韜表示，未來將集中在兩廣地區尋求併購機會，不過，併購對象的產能需達到5000噸產能；及生產綫符合碳排放標準。另外，譚穎稱，併購內部回報率（IRR）目標將以平均8.8%為目標，而高風險的項目則要求12%以上。

華潤水泥上周五公布2022年止年度業績，全年純利跌75.1%至19.36億元；末期息0.9仙，按年減少近97%，全年派息12.9仙。華潤水泥收報4.34元，跌0.9%。

收入方面，按年跌26.7%至322.19億元，水泥及熟料對外銷量按年減少11%，混凝土對外銷量跌逾27%。綜合毛利率按年減少16.8個百分點至15.3%，主要由於水泥產品售價整體下降及生產成本增加等影響。

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記者：伍鍵文